Zweimal schlagen Diebe in Leipheim zu: Diesel und Dämmmaterial gestohlen

Von einer Baustelle in Leipheim sind unter anderem acht Rollen Dämmmaterial samt Palette gestohlen worden. Wer hat etwas beobachtet?

Die Polizei Günzburg meldet zwei Diebstähle, die in Leipheim passiert sind. In dem Zeitraum zwischen dem 8. und dem 12. Dezember wurden aus dem Tank eines Lkws, welcher in der Gustav-Stresemann-Straße abgestellt war, von einem bislang unbekannten Täter ungefähr 300 Liter Diesel illegal abgezapft.

Unbekannte stehlen auch Palette auf Baustelle in Leipheim

Am 13. Dezember wurden außerdem laut Polizei zwischen 18 und 21.30 Uhr an einer Baustelle eines Rohbaus in der Fonyoder Straße insgesamt acht Rollen Dämmmaterial mitsamt Palette im Wert von ungefähr 1000 Euro gestohlen. Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)