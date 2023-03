Leipheim

13:32 Uhr

Zweiter Raubüberfall auf Aral in Leipheim: War es der gleiche Täter?

Die Aral-Tankstelle an der Ulmer Straße in Leipheim. Dort ereignete sich am Sonntag ein bewaffneter Raubüberfall.

Plus Ein Unbekannter ist nach einem bewaffneten Raubüberfall in Leipheim weiter auf der Flucht. Vor zwei Jahren spielte sich die gleiche Szene in der Aral-Tankstelle ab.

Von Sophia Huber

Es war ein großer Schock für die Mitarbeiterin an der Kasse in der Leipheimer Aral-Tankstelle, als am Sonntagabend um kurz vor 19 Uhr ein unbekannter Mann hereinkam und plötzlich ein großes Messer hervorzog. Wie die Polizei berichtet, war die bisher unbekannte Person dunkel gekleidet. Er bedrohte die Mitarbeiterin und forderte Geld. Aus Angst gab sie ihm eine dreistellige Summe, der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung eines angrenzenden Wohngebiets. Seitdem gibt es keine Spur von ihm.

