Zwölfjähriger stürzt vom Rad und verletzt sich

Ein zwölfjähriger Bub ist am frühen Montagabend mit dem Fahrrad die Ulmer Straße in Leipheim bergab gefahren. Dabei bremste der Bub laut Polizei alleinig mit der Vorderradbremse und dies offensichtlich zu stark. Der junge Radler stürzte über den Lenker und kam auf der Straße zum Liegen. Das Kind musste mit Schürfwunden und einem Cut am Auge zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)