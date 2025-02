Stadtrat diskutiert über höhere Kita-Gebühren außerhalb der Kernzeiten

Darf man den Worten von Bürgermeister Christian Konrad Glauben schenken, dann werden im Leipheimer Rathaus in diesen Tagen ernste Gespräche geführt. Von Kürzungen bei den Personalstunden ist da die Rede, auch von geringeren Zuschüssen für die Vereine der Stadt. „Wir kürzen, wo wir kürzen können“, sagt der CSU-Politiker bei der jüngsten Stadtratsitzung in Richtung der anderen Mitglieder, als es um die anstehenden Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2025 geht. Trotz der klammen Kassen beschließen die Stadträte aber keine allgemeine Erhöhung der Kita-Gebühren, wie sie die neue Hautamtsleiterin Melanie Martschat vorgeschlagen hatte. Stattdessen findet das Gremium Gefallen an einer anderen Idee.

