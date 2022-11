Wir suchen die schönsten Martins-Laternen im Kreis Günzburg

Am 11. November finden traditionell die St.-Martins-Umzüge statt. Viele Kinder werden mit ihren leuchtenden Laternen mitlaufen. Schicken Sie uns Fotos Ihrer Laternen!

Wenn es draußen früh dunkel wird, flackernde Lichter durch die Straßen scheinen und man Kinderstimmen singen hört, dann ist es so weit: Die St.-Martins-Umzüge ziehen wieder durch den Landkreis Günzburg. Am Freitag ist der 11. November – das Fest des heiligen Martin von Tours. Der Heilige gilt als Schutzpatron der Armen.

Dieser Tag ist ein Anlass für viele Kindergartenkinder und Familien, mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen zu ziehen. Unsere Redaktion sucht dieses Jahr die schönste und kreativste Martins-Laterne. Egal, ob rund, eckig, aus Pergamentpapier oder aus einem Luftballon gebastelt – es gibt viele unterschiedliche Varianten und Motive.

So können Sie uns Fotos Ihrer Martins-Laternen schicken

Schicken Sie uns ein Foto Ihrer Laterne (oder der Ihres Kindes) bis Sonntag, 13. November, per Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de (Betreff: "Laterne") und nehmen Sie so an der Abstimmung teil. Wir veröffentlichen die Laternenbilder in einer Online-Bildergalerie. Dort können dann alle Leserinnen und Leser bis zum 17. November für die schönste Laterne abstimmen.

Schreiben Sie uns zu Ihrem Foto gerne dazu, wie Sie auf die Idee für das Motiv kamen und an welchem St.-Martins-Umzug Sie teilnehmen werden. Sollten Personen auf dem Bild zu sehen sein, melden Sie uns bitte auch die Namen und den Wohnort. Gerne dürfen auch die Kinder beziehungsweise die Bastlerinnen und Bastler mit auf das Foto. Mit der Einsendung des Bildes stimmen die Eltern einer Veröffentlichung zu.

