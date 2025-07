LEW fördert junge Forscher der Mittelschule Ichenhausen mit Experimentierkoffern

Bei den Schülerinnen und Schülern der Freiherr-von-Stain Mittelschule Ichenhausen stehen die nächsten drei Monate ganz im Zeichen der erneuerbaren Energien. Die LEW-Bildungsinitiative „3malE“ stellt hochwertige Experimentiersets zur Verfügung, sodass sich die Nachwuchsforscher intensiv mit dem Thema erneuerbare Energien auseinandersetzen können. Die mobilen Versuche decken dabei die Themengebiete Photovoltaik, Windenergie, Thermalenergie und Energiespeicher ab. So erhalten die Schülerinnen und Schüler einen tiefen Einblick in die Herausforderungen und Fragestellungen der zeitgemäßen Energiegewinnung. Stefan Stölzle, Kommunalbetreuer bei LEW, übergab die Experimentierkoffer an Christoph Reichl, Fachbereichsleiter für Natur und Technik der Mittelschule, und Schulleiter Herrn Markus Donderer. Die Schule hat sich im Rahmen des Partnerschulen-Programms von „3malE“ für die Experimentierkoffer beworben und per Los den Zuschlag erhalten. (AZ)

