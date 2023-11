Limbach

Das Ende der Limbacher Wallfahrt und wie dort früher gelebt wurde

Plus Erhard Hindelang stellt in seiner Ortschronik von Limbach dessen Historie bis in die Keltenzeit dar. Neben der Geschichte der Wallfahrt auch, wem wann was gehört hat.

Bis auf den letzten Platz besetzt war der Saal des Gasthauses Jehle in Limbach als am vergangenen Donnerstag Erhard Hindelang die von ihm verfasste Ortschronik „Limbach und die Wallfahrt Maria Königin Bild“ vorstellte. Die Idee zu dem knapp 500 Seiten umfassenden Werk kam ihm vor vielen Jahren als er bei der Renovierung des Pfarrhofes mithalf, die Vielzahl der Dokumente zu sichten, die dort in den Archiven verborgen waren.

In mühevoller Kleinarbeit sichtete er all die Schriftstücke und stieß dabei auf die detaillierten Orts- und Hofchroniken, die der langjährige Pfarrer und Ehrenbürger Limbachs Joseph Völk verfasst hatte. Diese Chroniken, die sämtliche Eheakten, Übergabeverträge und weitere Dokumente des Dorfes enthielten, faszinierten den heute 79-jährigen Autor so sehr, dass er sich im Laufe der Jahre immer weiter in die archivierten Schriftstücke einarbeitete. Diese Niederschriften, die teilweise bis weit ins Mittelalter zurückreichen, sind nun das Herzstück des von ihm vorgestellten Buches.

