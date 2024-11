Fahrbahnsperrung: Schwer verletzt nach Frontalzusammenstoß

Ein 25-jähriger Autofahrer war Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße von Limbach Richtung Norden unterwegs. In der leichten Rechtskurve auf der Autobahnbrücke geriet er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Der Verursacher kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch die 69-jährige BMW-Fahrerin benötigte ärztliche Hilfe. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Der Schaden dürfte sich laut Polizei auf mindestens 13.000 Euro belaufen. Außerdem wurde auch die Leitplanke durch den schleudernden Kleinwagen beschädigt. Die Feuerwehr Limbach übernahm Arbeiten an der Unfallstelle und die Verkehrsleitung. Die Kreisstraße war an dieser Stelle knapp zwei Stunden gesperrt. (AZ)

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Limbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Frontalzusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis