Hillbilly Deluxe rocken den "Jehle-Saal" in Limbach

Hillbilly Deluxe brachten eine feine Stimmung in den Jehle-Saal in Limbach. Die Countryfans kamen bis aus der Schweiz zum Konzert. Die Band besteht aus Frontman und Sänger Guido Lehmann, der neben E-Gitarre auch die Lapsteel bespielt. Armin Billens glänzte an der Electric Leadguitar steuerte den Harmoniegesang bei. Rainer Herzam am Bass und Klaus Marner an den Drums sorgten für den richtigen Honky Tonk Groove. Seit ihrer Gründung im Jahr 2006 tourt das Quartett quer durch Europa und begeistert jedes Publikum, egal ob bei einem großen Festival oder einer kleine Kneipe, wie es am vergangenen Samstag der Fall war. Das Repertoire der Band ist im Bereich von Country-Rock, Honky Tonk, Rockabilly und Western Swing angesiedelt, aber auch Rock-Klassiker von J.J. Cale (Call Me The Breeze), Eric Clapton (Lay Down Sally) oder Queen (Crazy Little Thing Called Love) wurden hervorragend interpretiert. Ebenso kamen die eigenen Songs der Band aus dem neuen Album bestens beim Publikum an. Mit Klassikern von Hank Williams (Move it on over), Steve Earl's „Telephone Road“, „Chattahoochee“ von Alan Jackson, dem „Cherokee Boogie“ von BR5-49 sowie einer großartigen Version von Vince Gill's „One More Last Chance“ wurde den Besuchern an diesem Abend herrliche Musik geboten. Mit dem Ohrwurm „Six Days On The Road“ verabschiedeten sich Hillbilly Deluxe unter großem Beifall aus "deep south Germany".

