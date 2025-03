Neuer Schützenkönig in Limbach

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Limbacher Schützen im Gasthof Jehle wurde Horst Hindelang als neuer Schützenkönig mit der Königskette geehrt. Er trat am Schießabend, an dem der Königstitel mit nur einem Schuss ausgeschossen wird, kurz vor Schluss an und zielte am besten (159 Teiler). Mit einem 171 Teiler musste sich Stefanie Hindelang dahinter geschlagen geben, wurde aber als Vizekönigin mit einer Wurstkette belohnt. Die Wanderscheibe sicherte sich schon zum zweiten Mal in Folge Thomas Hindelang mit einem 243 Teiler.

Des Weiteren berichteten Schützenmeister Franz Mack und Sportleiter Markus Hindelang über die Vereinsaktivitäten und sportlichen Erfolge des vergangenen Jahres. Dieses Jahr durften auch wieder mehrere Vereinsmitglieder für ihre langjährige Treue geehrt werden. Jürgen Jehle (40 Jahre Vereinsmitgliedschaft), Martin Hindelang (50 Jahre Vereinsmitgliedschaft) und Hans Kupfer (25 Jahre Mitgliedschaft beim BSSB) wurden mit Urkunden ausgezeichnet. Ulrich Schmid erhielt für sagenhafte 60 Jahre Vereinstreue einen Geschenkkorb. Hubert Rosenfelder wurde zum Ehrenmitglied des Vereins erhoben. Sieger Vereinsmeisterschaft – Schüler LG: 1. Max Schmid (115 Ringe); Jugend LG: 1. Franziska Blaha (282); Damen LG: 1. Stefanie Hindelang (345); Herren I LG: 1. Thomas Hindelang (354); Altersklasse LG: Franz Schuster (344); Damen LP: 1. Stefanie Hindelang (261); Herren I LP: Tobias Messerschmid (321); Herren II LP: Markus Blaha (339); Altersklasse LP: 1. Franz Schuster (354).

