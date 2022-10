Schwerer Unfall bei Limbach: Zeugen retten Beifahrer das Leben

Am Dienstagmittag gab es zwischen Hammerstetten und Limbach einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Auf der Kreisstraße geriet ein Auto in Brand.

Auf der Kreisstraße GZ15 ist es am Dienstagmittag gegen 12 Uhr zwischen Hammerstetten und Limbach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 39-jährige Frau fuhr mit ihrem Opel Corsa auf der Hammerstetter Straße in südliche Fahrtrichtung. An der Einmündung von der Hammerstetter Straße in die Kreisstraße hätte die Frau Vorfahrt beachten müssen. Sie bog laut Polizei mit ihrem Opel Corsa nach links auf die GZ15 ein und übersah hierbei einen vorfahrtberechtigen Opel Insignia, welcher von Hammerstetten Richtung Limbach fuhr.

Auto bei Unfall bei Limbach in Vollbrand

Im Einmündungsbereich kam es Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Insignia prallte frontal in die linke vordere Seite des Corsa. Durch den Anstoß wurde der Corsa nach rechts weggeschleudert. Im Corsa saß neben der Fahrerin ein 35-jähriger Beifahrer. Die 39-jährige Corsafahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Zwei Zeugen kamen zu dem Unfall hinzu und zogen den 35-jährigen Beifahrer des Corsa aus dem Pkw. Der Corsa hatte mittlerweile zu brennen begonnen. Durch das Eingreifen der beiden Zeugen konnte das Leben des 35-jährigen Beifahrers gerettet werden, so die Polizei.

Rettungshubschrauber bei Unfall auf Kreisstraße im Einsatz

Der Corsa stand kurz darauf im Vollbrand. Durch den Zusammenstoß wurde die 39-jährige Corsafahrerin schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 35-jährige Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber nach Ulm in ein Krankenhaus geflogen. Die 38-jährige Insignia-Fahrerin wurde leicht verletzt. Am Pkw Corsa entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Am Pkw Insignia entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die GZ15 und Hammerstetter Straße waren während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zur Brandbekämpfung, Rettung und Verkehrssperrung waren die Feuerwehren Wettenhausen, Hammerstetten und Unterknöringen mit insgesamt 24 Mann vor Ort. (AZ)