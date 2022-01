Unbekannte entsorgen im Wald bei Limbach illegal Müllsäcke

Die Polizeiinspektion Burgau sucht Zeugen einer illegalen Müllentsorgung. An Silvester entdeckte ein Spaziergänger am Waldrand nahe Limbach zwölf graue Müllsäcke.

In einem Fall von illegaler Müllentsorgung ermittelt die Polizeiinspektion Burgau. Am Silvestertag stellte ein Spaziergänger fest, dass südlich von Limbach auf einem Feldweg am Waldrand des sogenannten Grabengehau mehrere Müllsäcke abgelagert wurden. Eine Überprüfung durch die Polizei Burgau ergab, dass insgesamt zwölf graufarbene Hausmüllsäcke illegal dort entsorgt wurden. Die Polizei Burgau bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat am Silvestertag oder die Tage zuvor Beobachtungen gemacht, die zur Aufklärung beitragen können. Die Polizeiinspektion Burgau ist unter der Telefonnummer 08222/96900 erreichbar. (AZ)