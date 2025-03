15 Jahre Lions-Adventskalender: Dieses Hilfsprojekt ist nicht mehr wegzudenken

Eigentlich sollte die Aktion zwei, vielleicht drei Jahre laufen. So hatten sich Karen und Hans-Jürgen Sattler das damals vorgestellt, als sie beim Lions-Club Günzburg im Jahr 2010 ihr Adventskalender-Projekt gestartet haben. „Damals hätte sich keiner träumen lassen, dass wir jetzt schon die 16. Staffel planen“, sagt Hans-Jürgen Sattler heute. Inzwischen ist das Benefizprojekt in der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken - nicht für den Lions-Club mit seinem aktuellen Präsidenten Tobias Hörmann, nicht für die Sponsoren, und erst recht nicht für die Menschen in der Region, die jedes Jahr zuverlässig dafür sorgen, dass der Lions-Adventskalender restlos ausverkauft ist. Ganz zu schweigen von der Redaktion der Günzburger Zeitung, die jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit täglich das Geheimnis der Gewinnzahlen lüften darf.

