"Live am Marktplatz" 2023 in Krumbach: Programm, Line-up und Termine

Im Juni, Juli und August findet "Live am Marktplatz" 2023 in Krumbach statt - das heißt es gibt viel Musik und gute Laune. Hier finden Sie alle Infos rund um Programm, Line-up und Termine.

In Krumbach wird wieder abgerockt, denn das Open-Air-Event "Live am Marktplatz" ist zurück! Wie jedes Jahr treten in der Kleinstadt in Schwaben im Sommer mehrere Bands am Marktplatz auf und versetzen die gesamte Stadt in Feierlaune.

Dieses Jahr stehen sieben Acts auf dem Programm, die alle ihren eigenen Musikstil mitbringen - so gibt es neben Classic Rock auch Soul, R&B oder sogar Funk auf die Ohren. Neben Musik gibt es am Marktplatz außerdem Streetfood und Getränke vom örtlichen Stadthotel und -restaurant Kachelofen.

Doch welche Bands stehen bei "Live am Marktplatz" 2023 auf der Bühne? Wie sieht das Line-up aus? Welche Termine gibt es? Hier haben wir alle Infos rund um das Programm für Sie zusammengetragen.

Programm von "Live am Marktplatz" 2023 in Krumbach: Alle Termine im Überblick

Bei "Live am Marktplatz" 2023 in Krumbach gibt es insgesamt sieben Events im Juni, Juli und August. Diese finden Sie hier im Überblick:

Datum Uhrzeit Band 3. Juni 2023 19.30 Uhr X-Plosive 17. Juni 2023 19.30 Uhr MAYDAY 1. Juli 2023 19.30 Uhr Souled Out 15. Juli 2023 19.30 Uhr Groovin' Oaks 29. Juli 2023 19.30 Uhr Funk That Soul 12. August 2023 19.30 Uhr Slipped Disc 26. August 2023 19.30 Uhr Skile

"Live am Marktplatz" 2023 in Krumbach: Das ist das Line-up

Von Classic Rock, über Soul bis hin zu Funk und R&B ist bei "Live am Marktplatz" 2023 in Krumbach einiges geboten. Hier ist das Line-up mit mehr Infos zu den Bands.

3. Juni 2023, 19.30 Uhr: X-Plosive

Die Band X-Plosive besteht aus insgesamt 11 Musikern, darunter 2 Sänger, 1 Background-Sänger, 1 Keyboard, 1 Schlagzeug, 2 Gitarren und 4 Bläser. Ihr Genre definiert die Gruppe als Cover Pop-Funk-Rock - ist also sehr experimentierfreudig.

17. Juni 2023, 19.30 Uhr: MAYDAY

MAYDAY ist eine Band mit 5 Mitgliedern, die überwiegend Rock-Klassiker aus den 80er und 90er Jahren covert, wie etwa Songs von Genesis, Van Halen, Kiss, Alan Parsons Project oder Bryan Adams. Aber auch an aktuelle Chartsongs wagt sich die Gruppe ran.

1. Juli 2023, 19.30 Uhr: Souled Out

Das Genre-Spektrum von Souled Out ist breit: Soul, Funk, Rythm und Blues, von allem zwischen de 50ern bis heute ist immer etwas dabei. So covert die Band zum Beispiel Soul- und Blues-Stücke von Aretha Franklin, James Brown, oder Amy Winehouse.

15. Juli 2023, 19.30 Uhr: Groovin' Oaks

Jetzt wirds richtig groovy, denn es stehen neben Soul, Funk, Rock, Pop aus den 70er und 80er Jahren auch noch Disco auf dem Programm. Die Groovin' Oaks sind eine Band mit zwölf Mitgliedern, die neben einigen Bläsern auch einen Chor mitbringt.

29. Juli 2023, 19.30 Uhr: Funk That Soul

Mit gleich zwei Musikstilen im Namen macht sich die Band selbst alle Ehre. Zu siebt bringt die Musikgruppe Stevie Wonder, Prince und auch Bruno Mars auf die Bühne.

12. August 2023, 19.30 Uhr: Slipped Disc

Mit Cover-Songs von Deep Purple, Status Quo und Billy Idol wird es besonders rockig. Die 5-köpfige Männer-Gruppe feiert dieses Jahr bereits 10-jähriges Jubiläum, denn die Band wurde 2013 gegründet.

26. August 2023, 19.30 Uhr: Skile

Sikle hat sich vollständig auf alle Arten von Rock eingeschworen - was das Repertoire trotzdem riesig macht: Egal ob die Beatles, Queen, Van Halen oder Green Day, die sechs Bandmitglieder haben sie alle drauf.