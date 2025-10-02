Lkw fährt auf A8 über Stahlbolzen, Tank wird beschädigt: 300 Liter Diesel laufen aus

Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer ist mit seinem Sattelzug am Mittwoch gegen 23.20 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Auf Höhe der Anschlussstelle Leipheim überfuhr der Lkw mit seinem linken Vorderrad ein größeres Metallteil, welches auf der Autobahn lag. Bei dem Teil handelte es sich um einen circa 30 cm langen Stahlbolzen, schreibt die Polizei, der sich offensichtlich durch Verschleiß von einem Fahrzeug gelöst hatte. Durch das Überfahren des Bolzens wurde der Tank des Sattelzuges beschädigt und in der Folge trat Kraftstoff aus. Zunächst nahm der Fahrer den Schaden an seinem Tank nicht wahr und setzte seine Fahrt mehrere Kilometer fort. Schließlich bemerkte der Fahrer den Verlust von Diesel und hielt auf einem Parkplatzgelände der Autobahn bei Leipheim an. Die hinzugezogene Feuerwehr aus Elchingen konnte das weitere Austreten von Kraftstoff unterbinden. In der Folge musste die Fahrbahn gereinigt und der Dieselkraftstoff gebunden werden. Nachdem eine Menge von rund 300 Liter Diesel aus dem Tank auf die Fahrbahn und die angrenzenden Grünflächen der Autobahn ausgetreten war, wurde auch das zuständige Landratsamt hinzugezogen. Der Lkw musste abgeschleppt und die Fahrbahn zur Reinigung teilweise gesperrt werden, berichtet die Verkehrspolizei Günzburg. (AZ)

-