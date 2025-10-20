Rastanlage Leipheim: Lkw-Fahrer ist am Sonntag unterwegs – und hat 1,1 Promille

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat am Sonntag einen Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt. Die Beamten hielten den Sattelzug nach eigenen Angaben am Abend gegen 18.15 Uhr auf der Autobahn A8 an der Rastanlage Leipheim an, um das bestehende Sonntagsfahrverbot für Lkw zu überprüfen. Im Rahmen der Kontrolle wurden die Beamten jedoch auf etwas anderes aufmerksam. Sie stellten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 56-jährigen Mann einen Wert von über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

