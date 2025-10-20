Icon Menü
Lkw-Fahrer ist am Sonntag unterwegs – und hat bei Kontrolle an der Rastanlage Leipheim 1,1 Promille

Leipheim

Rastanlage Leipheim: Lkw-Fahrer ist am Sonntag unterwegs – und hat 1,1 Promille

Wurde eigentlich wegen Sonntagsfahrverbot kontrolliert: Ein Sattelzugfahrer ist an der Rastanlage Leipheim mit deutlich zu viel Alkohol im Blut gestoppt worden.
    Die Polizei hat am Sonntag bei Leipheim einen betrunkenen Lkw-Fahrer erwischt.
    Die Polizei hat am Sonntag bei Leipheim einen betrunkenen Lkw-Fahrer erwischt. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg hat am Sonntag einen Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt. Die Beamten hielten den Sattelzug nach eigenen Angaben am Abend gegen 18.15 Uhr auf der Autobahn A8 an der Rastanlage Leipheim an, um das bestehende Sonntagsfahrverbot für Lkw zu überprüfen. Im Rahmen der Kontrolle wurden die Beamten jedoch auf etwas anderes aufmerksam. Sie stellten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 56-jährigen Mann einen Wert von über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

