Lkw-Fahrer ohne Führerschein auf der A8 bei Günzburg erwischt

Bei einer Kontrolle am Donnerstagmittag an der Anschlussstelle Günzburg auf der A8 hat die Verkehrspolizei Günzburg einen Lkw-Fahrer erwischt, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Der 75-jährige Franzose gab an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass er keine gültige Fahrerlaubnis mehr besaß. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)

