Lkw-Fahrerin mit deutlich überladenem Gespann auf der A8 unterwegs

Die Polizei hat am Dienstag einen deutlich überladenen Lkw aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilten, kontrollierte die Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg das Fahrzeug mit Anhänger am Nachmittag auf der Rastanlage Leipheim. Die 62-jährige Fahrerin transportierte auf ihrem Gespann insgesamt drei Fahrzeuge. Da die Fahrzeugkombination augenscheinlich überladen war, wurde der Lkw vor Ort mittels Radlastwaagen gewogen. Der Verdacht bestätigte sich, wie die Polizei schreibt. So war die gesamte Kombination um mehr als 30 Prozent, das Zugfahrzeug um 36 Prozent und die Hinterachse des Zugfahrzeugs um mehr als 55 Prozent überladen. Die Beamten erhoben von der Fahrerin und vom verantwortlichen Halter eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich und unterbanden vor Ort die Weiterfahrt, bis ein zusätzlicher Transporter einen Teil der Ladung übernimmt. (AZ)

