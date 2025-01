Unfallflucht in Leipheim: LKW beschädigt Zaun und flieht

Bereits am Montag ist es in Leipheim zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Laut Polizeibericht stieß gegen 7 Uhr ein Lastkraftwagen beim Wenden gegen den Zaun eines Grundstücks an der Werft. Der Fahrer des Lastkraftwagens verließ anschließend die Unfallstelle, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Zaun entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Geschädigte konnte mithilfe einer Überwachungskamera das Kennzeichen und das Fabrikat des Lastkraftwagens identifizieren. Die Polizeiinspektion Günzburg hat nun die Ermittlungen zur Feststellung der Identität des Fahrers aufgenommen. (AZ)

