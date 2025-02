Lastwagen kommt in Günzburg von Straße ab und landet in Böschung

In Günzburg ist ein 58-jähriger Lastwagenfahrer am Donnerstagmittag mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, könnte eine medizinische Ursache der Grund dafür gewesen sein. Der Lkw war gegen 13 Uhr im Bereich des Auwegs unterwegs, als der Fahrer ihn in die Böschung links neben der Fahrbahn lenkte. Hier kam er anschließend zum Stehen. Neben dem Lastwagen wurde ein Straßenschild beschädigt. Zudem sei laut Polizei ein Flurschaden entstanden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Der 58-Jährige habe sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Weitere Personen wurden nicht verletzt. (AZ)

