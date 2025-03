Umzug bei Ludo Fact ist kein Kinderspiel

Wenn das Jahr 2025 vorüber ist, wird jede Maschine des Spieleherstellers Ludo Fact am Standort in Jettingen-Scheppach mindestens einmal bewegt worden sein. Es ist ein großes Unterfangen, welches das Unternehmen sich für dieses Jahr vorgenommen hat. „Wir organisieren den Standort komplett neu“, sagt Geschäftsführer Fabian Walz. Dazu gehört auch, dass Ludo Fact ein Tochterunternehmen aus dem Ulmer Donautal komplett in den Landkreis Günzburg umzieht.

