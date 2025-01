Mann wird mit eigenen Nacktbildern erpresst

Ein Mann aus dem Landkreis Günzburg ist mit seinen eigenen Nacktbildern erpresst worden. Nach Angaben der Polizei erstatte der Mann am Montag Anzeige bei der Polizeiinspektion Günzburg. Er wurde an diesem Tag von einer unbekannten Täterin über eine Social-Media-Plattform kontaktiert. Nach anfänglichem Austausch von Nachrichten wurde der Chat anzüglicher, und die beiden tauschten Nacktbilder und Videos aus. Kurz darauf forderte die unbekannte Täterschaft Geld, indem sie mit der Veröffentlichung der Bilder und Videos drohte. Der Geschädigte gab die Codes mehrere Zahlungskarten im mittleren dreistelligen Wert an den Erpresser weiter. Im Nachgang erstattete er Anzeige. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

