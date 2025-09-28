Icon Menü
Mann kommt in Kreisverkehr bei Offingen von Fahrbahn ab und beschädigt Verkehrsschild

Offingen

Mann kommt in Kreisverkehr von Fahrbahn ab und beschädigt Verkehrsschild

Ein 63-Jähriger verlor am Samstagabend in einem Kreisverkehr bei Offingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Gesamtschaden: 3500 Euro.
    Ein Mann ist bei Offingen in die Mittelinsel eines Kreisverkehrs gefahren.
    Ein Mann ist bei Offingen in die Mittelinsel eines Kreisverkehrs gefahren. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Ein 63-Jähriger ist am Samstagabend auf einem Kreisverkehr bei Offingen von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 19.15 Uhr aufgrund nicht angepasster Fahrweise zu dem Verkehrsunfall. Der Autofahrer fuhr bei Offingen in einen Kreisverkehr ein, geriet hierbei auf die Mittelinsel und beschädigte ein darauf angebrachtes Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3500 Euro. (AZ)

