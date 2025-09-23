Marode Container: Leipheim hat (noch) kein Geld für neues Jugendhaus

Schon im Juli gab es im Dachgeschoss des Leipheimer Zehntstadels, dort also, wo der Stadtrat tagt, eine Diskussion über die Zukunft des Jugendhauses. In der Sitzung berichtete Hauptamtsleiterin Melanie Martschat vom desolaten Zustand der Container, die seit Längerem geschlossen sind. Als Alternative fasste die Verwaltung seinerzeit Räumlichkeiten im Gebäude 114 ins Auge. Dabei handelt es sich um ein früheres Kasernengebäude auf dem ehemaligen Fliegerhorst, in der Nähe zu den maroden Containern. Die Stadtverwaltung versprach, genauere Zahlen zu den möglichen Kosten für die Sanierung zusammenzustellen. Nun gibt es eine Schätzung.

