Martin Endhardt ist der dritte OB-Kandidat für Günzburg

Nun sind es schon drei: Nach CSU und SPD hat auch die Günzburger Bürgerliste einen Kandidaten für die Wahl des Oberbürgermeisters aufgestellt. In einer Sitzung des erweiterten Vorstands fiel das Votum einstimmig auf den Stadtrat Martin Endhardt, schreibt die Gruppierung in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, mit Martin Endhardt einen kompetenten Kandidaten zu haben, der sowohl seine Lebenserfahrung wie auch großen beruflichen und kommunalpolitischen Sachverstand mitbringt“, sagt die Vorsitzende der GBL, Helga Imminger. Die offizielle Vorstellung in der Mitgliederschaft der GBL soll bereits am Sonntag erfolgen, die offizielle Nominierung mit der Aufstellungsversammlung der Stadtratsliste im kommenden Herbst.

Günzburg: Martin Endhardt ist neuer OB-Kandidat der Bürgerliste

Helga Imminger verweist in der Pressemitteilung darauf, dass Martin Endhardt in den vergangenen Jahren in der Kommunalpolitik wichtige Akzente gesetzt habe. „Mit seiner Expertise als Architekt und Dozent an der Hochschule Augsburg ist Endhardt nah an innovativen, nachhaltigen Entwicklungen im Bau und bringt dieses Wissen bereits im Bauausschuss der Stadt Günzburg ein“, so Imminger. Dabei sei die Nähe zum Mittelstand und Handwerk der Stadt über seinen Beruf gegeben. Endhardt ist Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses und kenne damit die finanzielle Lage der Stadt genau. „Martin Endhardt ist ein Mann der Praxis, der seine Heimatstadt sowohl aus der Sicht des selbstständigen Unternehmers als auch aus der Sicht des Kommunalpolitikers kennt.“

Dass mit Martin Endhardt neben Stefan Baisch (CSU) und Michael Jahn (SPD) nun bereits drei Kandidaten für die Nachfolge von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig (SPD) ins Rennen geschickt wurden, begrüßt die GBL ausdrücklich. „Wir sind froh darüber, den Günzburgerinnen und Günzburgern eine echte demokratische Wahl bieten zu können und freuen uns auf einen fairen, sachorientierten Wahlkampf mit den bereits nominierten demokratischen Kandidaten, denen auch wir zur Kandidatur gratulieren“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Martin Endhardt als Oberbürgermeister-Kandidat der GBL in Günzburg

Auch die Ziele des designierten GBL-Kandidaten hat die Gruppierung schon skizziert. Endhardt wolle die Nachhaltigkeit, die er bereits in seiner Tätigkeit als Aufsichtsrat der Stadtbau Günzburg fordert, weiter voranbringen, etwa durch effiziente Sanierungen für kostengünstigen Wohnraum. In den Stadtwerken wirkt er in gleicher Funktion bereits aktiv an der kommunalen Wärmeversorgung mit, die im Hinblick auf die steigende CO₂-Steuer als Zukunftsfaktor der bezahlbaren Energieversorgung sieht. Als Architekt und Bürger gelte sein besonderes Augenmerk der städtebaulichen Weiterentwicklung Günzburgs ebenso wie dem Klima- und Naturschutz in der Stadt.

Die ersten drei Jahre des neu gewählten Oberbürgermeisters werden ganz im Zeichen der Landesgartenschau 2029 stehen. Endhardt wirkt als Aufsichtsrat in den verantwortlichen Gremien mit und bringt dort seine Verbindungen zur Technischen Hochschule Augsburg in die Ideenfindung und Realisierung ein. Als parteiloses Mitglied der GBL will er nach eigenen Angaben alle Fraktionen für die Zukunft von Günzburg einen und eine offene, diskussionsfreudige Amtsführung anstreben. (AZ)