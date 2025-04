Maschine brennt in Günzburger Firma nach technischem Defekt

Am Freitagvormittag ist es zu einem technischen Defekt bei einer größeren Günzburger Firma gekommen, eine Adresse nennt die Polizei in ihrem Bericht nicht. Durch den resultierenden Funkenflug geriet laut Polizei eine Maschine in Brand. Dieser konnte zwar durch den Arbeiter vor Ort umgehend gelöscht werden, allerdings kam es zu einer enormen Rauchentwicklung in der Arbeitshalle. Die eingesetzten Feuerwehren aus Günzburg, Deffingen und Denzingen mussten daher die Halle entsprechend entlüften, um diese wieder für die Arbeiter zugänglich zu machen. Der einschreitende Arbeiter blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen unter Begleitung des Notarztes vom Roten Kreuz ins Kreiskrankenhaus Günzburg verbracht. Durch den Brand entstand ein geringer fünfstelliger Sachschaden. (AZ)

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rauchentwicklung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis