Maskierter Täter bricht auf Firmengelände in Leipheim ein

In Leipheim hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände verschafft und dort Überwachungskameras beschädigt. Laut Polizei ist der maskierte Täter zwischen 0.35 und 1 Uhr in das umzäunte Firmengelände eingedrungen. Die Person beschädigte anschließend mehrere, an dem Firmengebäude angebrachte Videokameras. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Vorbereitungshandlung für einen Einbruchsdiebstahl in das Firmengebäude ausgegangen. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem unbekannten Täte geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

