Memmingen

vor 48 Min.

26-Jähriger wird im Vergewaltigungsprozess freigesprochen

Plus Er hat seine Ex-Freundin weder entführt noch vergewaltigt – das hat die Strafkammer im Memminger Landgericht entschieden. Der Mann bekommt nach dem Prozess sogar Geld.

Von Sophia Huber

Als dem 26-Jährigen klar wurde, dass er nicht mehr zurück in Haft muss, konnte er seine Freude kaum unterdrücken. "Wenn meine Eltern hören, dass ich wieder draußen bin, freuen die sich", sagte er, schüttelte ungläubig den Kopf und lachte. Schon am Mittwochabend war klar, dass der ehemals Beschuldigte vor dem Memminger Landgericht nicht mehr wegen zweifacher Vergewaltigung, Bedrohung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt werden kann. Wie sich Verteidigung, Strafkammer und Staatsanwaltschaft einig waren, sei die Aussage der Belastungszeugin konfus und widersprüchlich gewesen, sodass man dem jungen Mann die schweren Taten nicht nachweisen konnte.

Laut der ursprünglichen Anklage soll der Afghane, der seit einigen Jahren im Kreis Günzburg lebt, seine Ex-Freundin im Oktober 2022 an einen Badesee entführt und am Parkplatz in seinem Auto vergewaltigt haben. Doch beweisen, das ließen sich die Vorwürfe im Prozess, der insgesamt nun drei Tage ging, nicht. Nach Vernehmung der 21-jährigen Ex-Freundin stand fest, dass man den Mann kaum mehr wegen Vergewaltigung verurteilen könne. Was blieb, war der Vorwurf der Nötigung, da er vor den angeblichen Vorfällen das Handy der Ex-Freundin weg- und mit in sein Auto genommen haben soll. Sie lief ihm damals hinterher.

