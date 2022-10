Angeklagter legt sich erneut mit Polizeibeamten an

Plus Ein Mann wurde wegen Widerstands gegen Beamte vom Amtsgericht Günzburg verurteilt. Während des laufenden Berufungsverfahrens gerät er wieder mit der Polizei aneinander.

Vor fast drei Jahren war ein damals 36-Jähriger nach einer Unfallflucht bei einer Blutprobe völlig ausgerastet. Die Bilanz des massiven Widerstands in der Neu-Ulmer Polizeiinspektion waren mehrere verletzte Beamte. Gegen die 26-monatige Haftstrafe vom Amtsgericht Günzburg war der Ulmer in Berufung gegangen. Jetzt hat der Angeklagte das Urteil akzeptiert, weil ihm vom Memminger Landgericht eine noch höhere Strafe gedroht hätte.