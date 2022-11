Ehefrau und Stieftochter mit versteckter Kamera auf der Toilette gefilmt

Plus Ein 50-Jähriger steht vor dem Gericht in Memmingen weil er Videos von seiner Frau und seiner Stieftochter auf der Toilette machte - angeblich zur Hygienekontrolle.

Zeichnungen von Geschlechtsteilen, Fotos und Videos vom weiblichen Intimbereich zweier minderjähriger Mädchen und einer Frau – mit solchen Beweismitteln musste sich das Memminger Jugendschöffengericht befassen. Wegen dieser Delikte wurde ein 50-Jähriger aus einem Dorf im nördlichen Landkreis Günzburg verurteilt, nicht aber wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter, wie die ursprüngliche Anklage lautete.