Fernsehfasching: Sie vertreten den Kreis Günzburg bei "Schwaben weissblau"

In Memmingen wird die Fernsehprunksitzung "Schwaben weissblau" aufgezeichnet. Mit dabei sind auch närrische Vertreter des Landkreises Günzburg.

Nicht nur in den Sälen im Landkreis Günzburg, auch im Fernsehen hat der Fasching jetzt wieder die Oberhand. Kommende Woche, am Freitag, 26. Januar, wird im Bayerischen Fernsehen wieder die Sendung "Schwaben weissblau, hurra und helau" zu sehen sein. Aufgezeichnet wird die Fernsehprunksitzung bereits diesen Donnerstag und Freitag wieder in der Stadthalle Memmigen. Mit dabei sind auch diesmal närrische Vertreter des Landkreises Günzburg.

Am 18. und 19. Januar verwandelt sich die Stadthalle Memmingen wieder in einen närrischen Hexenkessel, wenn es zum 21. Mal heißt: "Schwaben weissblau, hurra und helau". Bei der Kultveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) sind Publikumslieblinge wie die Kabarettisten Wolfgang Krebs und Heinrich del Core, der Comedian Hansy Vogt aus Ettenheim als "Frau Wäber" sowie das kernige Comedy-Paar von der Alb, Hillus Herzdropfa, wieder dabei.

Perry Paul aus Krumbach ist auch diesmal wieder bei "Schwaben weissblau"

Natürlich dürfen auch Bauchredner Perry Paul aus Krumbach, Herr Braun aus Augsburg und die Mundart-Spezialistin Waltraud Mair als Meichlböcks Zenta nicht fehlen. Mit dabei ist auch der aus Günzburg stammende Stephan Köppler von der Faschingsgesellschaft Dietmannsried, sowie die Gruppe Schwablantis aus Burgau mit Hermann Skibbe, Dieter Endris, Karl Bader und Martin Köhler. Aus dem Nachbarlandkreis Neu-Ulm kommen die Weißenhorner Comedienne und Psychologin Kathi Wolf und die Weissahoarer Giggalesbronzer sowie Comedian Otmar Walcher alias Jakob Wunder aus Bellenberg.

Im Fernsehen wird die Sendung dann zweimal zu sehen sein: am Freitag, 26. Januar, um 20.15 Uhr, und dann noch mal am Rosenmontag, 12. Februar, um 13 Uhr jeweils im Bayerischen Fernsehen. (AZ)