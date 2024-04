Memmingen

Mehrere Polizisten verletzt: Haftstrafe schüchtert 19-Jährigen nicht ein

In Ichenhausen hat ein damals 18-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und diese verbal und körperlich angegriffen.

Plus Ein 19-Jähriger hat erst einen Jugendlichen, später Beamte in Ichenhausen attackiert. Vor dem Schöffengericht sagt er etwa: "So ein Nasenbein bricht schnell".

Von Wilhelm Schmid

Selten wird man einen Angeklagten erleben, der vor Gericht so deutlich erkennen lässt, wie wenig ihn das gesamte Verfahren interessiert. Und das, obwohl er wegen einer widerrufenen Bewährung bereits in Haft sitzt und zusammen mit drei neuen Straftaten eine mehrjährige Haft zu erwarten hat. Bei einem jungen Mann aus dem Landkreis Günzburg war das vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Memmingen der Fall. Der inzwischen 19-Jährige hatte im vergangenen Jahr am Ichenhauser Bahnhof mehrere Polizisten attackiert und verletzt und eine Vorstrafe antreten müssen. Jetzt wurde er aus der Haft der Richterin vorgeführt, aber das schien ihn nicht zu beeindrucken.

Stattdessen diskutierte er in einer Verhandlungspause mit der Jugendgerichtshelferin, ob er nach der Haft zur Bundeswehr gehen solle, weil dort ein geregelter Tagesablauf geboten sei. Er meinte dazu, der Zweite Weltkrieg sei ja noch nicht vorbei, aber die Streitkräfte würden ihn wegen seiner Vorstrafen wohl nicht einstellen. Eingangs der Verhandlung ließ er über seine Verteidigerin ein umfassendes Geständnis ablegen, es sei alles richtig, wie es in der Anklage stehe. Im Februar des Vorjahres hatte er einem Jugendlichen das Nasenbein gebrochen. "So ein Nasenbein bricht schnell", war sein Kommentar dazu. Weiter hatte er den Geschädigten mehrfach mit der Hand, der Faust und einem Fußtritt ins Gesicht traktiert. Einen Monat später hatte er demselben Jugendlichen weitere Faustschläge versetzt. Der in den ersten beiden Fällen Geschädigte trug wenig zur Aufklärung vor Gericht bei. Man hatte als Zuschauer fast das Gefühl, der Zeuge traue sich nicht, gegen den Angeklagten auszusagen.

