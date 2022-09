Memmingen

Prozess gegen Günzburger am Landgericht: fünf Kilo Amphetamin verkauft

Plus Ein 24-Jähriger soll mit einer großen Menge Amphetaminpaste im Keller einer Shisha-Bar in Günzburg gedealt haben. Die Zeugen sollen die mutmaßlichen Käufer sein.

Eine Shisha-Bar in der Altstadt von Günzburg ist im März 2020 zum Ort einer Drogenübergabe geworden. Davon geht die Staatsanwaltschaft Memmingen aus. Am Montag hat der Prozess am Landgericht in Memmingen gegen einen heute 24-Jährigen aus Günzburg begonnen. Ihm wird laut der Anklageschrift vorgeworfen, an einem Nachmittag im Keller einer Bar fünf Kilogramm Amphetaminpaste an zwei weitere Personen übergeben und verkauft zu haben. Die beiden sind bereits in gesonderten Prozessen verurteilt worden.

