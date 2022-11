Memmingen

Spielhallen-Räuber planten weitere Überfälle in Günzburg

Plus Der Fall liegt bereits acht Jahre zurück. Doch jetzt hat der bereits verurteilte Täter seinen Komplizen wegen Undankbarkeit verraten. So verlief der Auftakt in Memmingen.

Von Wolfgang Kahler

Wegen besonders schweren Raubes steht ein 31-jähriger Russlanddeutscher vor der Ersten Strafkammer des Memminger Landgerichts. Der Mann soll zusammen mit einem Komplizen im August 2014 eine Spielothek in der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg überfallen haben. Gleich am ersten Verhandlungstag kam es zu einer überraschenden Aussage des bereits zu langjähriger Haftstrafe verurteilten Mittäters: Er hat seinen Komplizen verraten, weil der ihm sein Schweigen im damaligen Prozess nicht gedankt habe. Außerdem hätten beide zwei weitere Überfälle in Günzburg geplant.

