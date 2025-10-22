Metzgerei-Aus in Günzburg: Oskar Zeeb verlässt nach eineinhalb Jahren die Innenstadt

Nach nur eineinhalb Jahren schließt die Filiale der Metzgerei Oskar Zeeb in Günzburg wieder seine Türen. Ein Schild am Eingang des Ladens verrät, dass am 30. Oktober Schluss ist. Damit verlässt erneut der letzte verbliebene Metzgereifachbetrieb die Günzburger Innenstadt. Bei der Eröffnung der Filiale im April 2024 war die Euphorie noch groß, wie Geschäftsführer Bernhard Klein bestätigt. Doch das Geschäft sei, trotz prominenter Lage am Durchgang zum Bürgermeister-Landmann-Platz, nur schleppend gelaufen. Erklären kann sich Klein das nicht.

Oskar Zeeb-Filiale in Günzburg schließt aus betriebswirtschaftlichen Gründen

Der Geschäftsführer erklärt auf Nachfrage, dass man vor wenigen Wochen den Entschluss gefasst habe, das Geschäft in der Großen Kreisstadt aufzugeben. Grund dafür ist der ausbleibende Umsatz. „Es wurde einfach nicht im ausreichenden Maß eingekauft. Ich kann die Leute nicht zwingen, in den Laden zu gehen“, so Klein. Doch warum die Kundschaft ausblieb, ist dem Geschäftsführer ein Rätsel. „Ich kann es mir hinten und vorne nicht erklären“, sagt er. Darüber könne er nur mutmaßen. An einer fehlenden Kaufkraft liege es in der Region jedenfalls nicht.

Die Stelle, an der sich das Geschäft befindet, sei gut frequentiert. „Wenn nur jeder Zweite, der dort vorbeiläuft, bei uns einkaufen würde, wäre die Lage eine andere“, so Klein. Auch die Konkurrenzsituation in Günzburg ist überschaubar: Außer der Metzgereikette Vinzenzmurr gibt es laut dem Geschäftsführer nur noch Fleisch- und Wursttheken in Supermärkten. Zwar sei Oskar Zeeb ein größeres Unternehmen, dennoch aber auch ein Handwerksbetrieb. Als Vergleich nennt Klein die Stadt Hechingen, die eine ähnliche Größe wie die Große Kreisstadt hat. „Da gibt es sieben Metzger, aber wir machen die Hälfte mehr an Umsatz als in Günzburg.“

Metzgerei in Günzburg war die am weitesten entfernte Filiale des Reutlinger Unternehmens

Und wie geht es nun für Oskar Zeeb und das Günzburger Personal weiter? „Günzburg war die Filiale, die am weitesten entfernt war, drei haben wir in Ulm und Neu-Ulm. In unserem Kerngebiet werden wir gut angenommen“, erklärt Klein. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 320 Mitarbeiter und verfügt über eine zentrale Produktion in Reutlingen, mit der ihre 29 bestehenden Filialen täglich mit frischer Ware beliefert werden. Im Günzburger Geschäft sind bis zuletzt drei Mitarbeitende beschäftigt, einer in Vollzeit und zwei in Teilzeit. Der Vollzeit-Beschäftigte kommt laut Klein nach Reutlingen, eine Teilzeitkraft geht etwas früher in Rente als geplant, und die zweite Teilzeitkraft verlässt das Unternehmen.

Für Günzburg ist das erneut ein herber Rückschlag. Das spiegeln auch die Reaktionen der Kundinnen und Kunden, die Klein erhalten hat. „Die Menschen sind zu Tode betrübt. Sie sagen uns auch, dass sie nun vor der gleichen Misere stehen wie davor, mit der Metzgerei Kleiber.“ Die Metzgerei Kleiber zog sich im November 2023 aus den Räumlichkeiten am Bürgermeister-Landmann-Platz zurück, dort hatte das Unternehmen seit 2008 Fleisch- und Wurstwaren verkauft. Der Rückzug erfolgte ebenfalls aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Damit verschwand schon einmal der letzte Metzgerei-Fachbetrieb im Günzburger Stadtgebiet. Auch damals war die Enttäuschung bei der Stammkundschaft groß.

Was nun mit den Räumlichkeiten an prominenter Stelle geschieht, ist noch unklar. Der Geschäftsführer Klein weiß zwar, dass ein Nachmieter derzeit gesucht wird – noch sei aber völlig offen, was danach in den Laden einzieht.