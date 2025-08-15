MH GmbH Automatisierungstechnik aus Günzburg ist insolvent

Die MH GmbH Automatisierungstechnik mit Sitz in Günzburg musste Insolvenz beantragen. Wie aus einer Pressemitteilung des vorläufigen Insolvenzverwalters hervorgeht, hat das Amtsgericht Neu-Ulm am 1. August 2025 die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Unternehmens angeordnet. Rechtsanwalt Florian Zistler von der Pluta Rechtsanwalts GmbH wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der Sanierungsexperte hat nun einen Investorenprozess für das Sondermaschinenbauunternehmen eingeleitet.

„Der Geschäftsbetrieb läuft normal weiter und alle Aufträge werden erfüllt. Wir sind weiter für unsere Kunden da. Unser Team ist motiviert, und wir hoffen, dass unser Betrieb erhalten bleibt“, äußert sich Geschäftsführer Michael Mödinger in der Pressemitteilung.

MH GmbH Automatisierungstechnik ist Spezialist für Werkzeug- und Sondermaschinenbau

Das Unternehmen mit Sitz in Günzburg beschäftigt 20 Mitarbeiter. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter, die Löhne und Gehälter der Beschäftigten sind für drei Monate über das Insolvenzgeld gesichert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die MH GmbH Automatisierungstechnik ist Spezialist für Werkzeug- und Sondermaschinenbau sowie Steuerungstechnik. Das Unternehmen entwickelt und fertigt automatisierte Fertigungslinien, Montage- und Prüfstationen, Verpackungsmaschinen, Roboteranlagen und Handlingsysteme für verschiedenste Branchen.

Der vorläufige Insolvenzverwalter startete nach eigenen Angaben in dieser Woche den Investorenprozess, um eine dauerhafte Fortführungslösung zu erzielen. Der strukturierte M&A-Prozess werde von SGP Corporate Finance durchgeführt. Eingehende Angebote werden sorgfältig geprüft. Ziel ist es, im Verlauf des Verfahrens eine wirtschaftlich tragfähige Lösung im Interesse aller Beteiligten zu erreichen, so die Pluta Rechtsanwalts GmbH.

Insolvenzverwalter Zistler sagt: „In den vergangenen Tagen ist es uns gelungen, den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren. Die Gespräche mit den Kunden und Lieferanten verliefen positiv. Jetzt konzentrieren wir uns im nächsten Schritt darauf, einen Investor zu finden.“ (AZ)