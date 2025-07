Oberbürgermeisterwahl: SPD Günzburg geht mit Michael Jahn an den Start

Die Günzburger SPD hat einen Nachfolger für Gerhard Jauernig gefunden: Michael Jahn bewirbt sich 2026 als Oberbürgermeister für Günzburg. Voller Vertrauen und mit einem einstimmigen Votum empfiehlt der Ortsvorstand der Günzburger SPD seinen Mitgliedern Stadtrat Michael Jahn als Oberbürgermeisterkandidat für die Wahl im Frühjahr 2026, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Ortsvereins. Die offizielle Nominierung ist für den Herbst vorgesehen.

Simone Riemenschneider-Blatter, SPD-Ortsvorsitzende und weitere Stellvertreterin des Landrats, ist über das 100-Prozent-Ergebnis begeistert: „Michael Jahn ist unser absoluter Wunschkandidat. Mit seinen herausragenden Fähigkeiten und seiner wertschätzenden Art wird er Günzburg in eine gute Zukunft führen."

Michael Jahn möchte als Oberbürgermeisterkandidat der SPD für Günzburg antreten

Am 29. September 1995 in Günzburg geboren, ist Michael Jahn tief in seiner Heimatstadt verwurzelt. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften absolvierte er 2021 das erste und 2023 das zweite juristische Staatsexamen. Seitdem ist er als Rechtsanwalt im Wirtschaftsrecht mit den Schwerpunkten Bankenrecht, Gesellschaftsrecht und privates Baurecht tätig. Von 2022 bis 2024 war er zudem Dozent im öffentlichen Recht beim juristischen Repetitorium Hemmer.

Michael Jahn ist bereits seit 2020 Mitglied des Günzburger Stadtrats, hat dort die Aufgabe des Sportreferenten und übernahm im Oktober 2021 die Führung der SPD-Fraktion. Er engagiert sich in zahlreichen kommunalpolitischen Projekten und steht für einen offenen Dialog und die Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg – Werte, die auch seinen Amtsvorgänger, SPD-Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, auszeichnen. Seine Partei beschreibt Michael Jahn als Teamplayer. Neben seiner politischen Tätigkeit ist Jahn in vielen Bereichen des städtischen Lebens aktiv. Seit seiner Kindheit spielt er Handball, führte seinen Verein 2013 in die Jugend-Bundesliga und 2020 in die 3. Liga. Aktuell spielt er für Günzburg in der Regionalliga Bayern.

Im September nominiert die SPD Günzburg ihren OB-Kandidaten

Michael Jahn möchte laut eigenen Angaben die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers nicht nur fortsetzen, sondern will neue Akzente im Hinblick auf die lebenswerte Stadt der Zukunft entwickeln: Dabei setzt er laut Pressemitteilung der SPD auf einen breiten Bürgerdialog und sieht sich als Partner der örtlichen Wirtschaft. Michael Jahn: „Gemeinsam werden wir die unverwechselbare Marke Günzburgs weiterentwickeln – als innovative, solidarische, erfolgreiche, lebenswerte Stadt.“ Günzburg ist meine Heimat. Hier bin ich verwurzelt, hier will ich gemeinsam mit den Menschen die Zukunft gestalten.“ Simone Riemenschneider-Blatter ergänzt: „Michael Jahn hat unsere volle Unterstützung. Ich bin überzeugt, dass sich unsere Begeisterung auch auf die Mitglieder unserer SPD, der Günzburg-Partei, bei der Nominierung im Herbst übertragen wird."

Wie berichtet, hatte Gerhard Jauernig angekündigt, nach 24 Jahren als Oberbürgermeister nicht wieder antreten zu wollen. Neben der SPD hat auch die Günzburger CSU schon ihren Kandidaten für die OB-Wahl bekannt gegeben, den Stadtrat Stefan Baisch. Seine offizielle Nominierung soll bereits in der kommenden Woche stattfinden. (AZ, mit rjk)