Mietcafé zieht in die Krumbacher Innenstadt

Das Mietcafé Krumbach zieht am Dienstag, 8. Juli, um. Künftig wird es in den Räumen des ehemaligen Hotels Falk, Heinrich-Sinz-Str. 4, stattfinden, teilt das Landratsamt Günzburg mit. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger in der Zeit zwischen 15.30 und 17.30 Uhr kostenlos und ohne Termin zu allen Belangen rund um das Thema Wohnen beraten lassen. Danach findet das Mietcafé Krumbach jeden zweiten Dienstag im Monat zu den gleichen Zeiten statt (nicht in den Ferien).

„Das Beratungsangebot ist jetzt barrierefrei zugänglich und liegt zentral in der Innenstadt. Damit bieten wir leichteren und noch niederschwelligeren Zugang für alle Menschen. Durch die Nähe zum Bürgerhaus und der Außenstelle des Landratsamtes, können außerdem Wege verbunden werden“, freuen sich die beiden Integrationslotsinnen des Landkreises Günzburg, Antje Mühlenbein und Sabina Jukic. Zusammen mit der Diakonie Neu-Ulm, der Fachstelle AusWege des SKM Günzburg und einigen Freiwilligen, betreuen die beiden die insgesamt drei Mietcafés im Landkreis Günzburg.

In den vergangenen acht Jahren hat das Team Mietcafé um die 500 Beratungsgespräche geführt und damit rund 1000 Menschen erreicht. Ob Fragen zur Wohnungssuche, zu Mängeln an Mietobjekten, Herausforderungen bei der Kommunikation mit Vermieterinnen oder Vermietern bis hin zu Kündigung, es gibt kaum ein Thema, dass noch nicht aufgetaucht ist. „Die angespannte Lage auf dem Mietmarkt ist in Mietcafés deutlich zu spüren. Wir bieten keinen Wohnraum an. Wir helfen Menschen dabei fit zu werden, um auf dem Mietmarkt bessere Chancen zu haben“, erklärt Antje Mühlenbein. Das schaffe das Team, indem es zum Beispiel bei der Erstellung von Mietmappen unterstützt. Darin gesammelt sind alle wichtigen Selbstauskunfts-Unterlagen der Mieterinnen und Mieter. Diese brauchen bei einer Wohnungsbesichtigung nur noch mitgenommen und abgegeben zu werden.

Ziel ist es, Menschen in Wohnraum zu vermitteln

Für Menschen ohne jegliche Erfahrung in Sachen Wohnen in Deutschland bietet Antje Mühlenbein regelmäßig Mieterqualifizierungen nach dem Neusäßer Konzept an. In den Kursen erlernen die Teilnehmenden, welche Rechte und Pflichten sie als Mieterinnen und Mieter haben. Auch Dinge wie Heizen, Lüften oder Mülltrennung sind Inhalte. „Ziel ist es, Menschen in Wohnraum zu vermitteln und eine gute Basis zu schaffen diesen langfristig behalten“, berichtet Mühlenbein. Sabina Jukic ergänzt: „Bei Menschen aus dem Ausland ist eine eigene Wohnung ein wichtiger Teil des Integrationsprozesses neben der Sprache und der Arbeit.“

Zusätzlich zum Mietcafé Krumbach gibt es noch zwei weitere Beratungstermine. Das Mietcafé Burgau findet am Donnerstag, 17. Juli, von 10 bis 12 Uhr in der Ulmer Straße 1 in Burgau statt. Am selben Tag von 15.30 bis 17.30 Uhr ist das Mietcafé Günzburg im Besprechungsraum der Außenstelle des Landratsamtes Günzburg, Hofgartenweg 8. (AZ)