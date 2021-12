77-jähriger Autofahrer übersieht in Mindelaltheim die Vorfahrt

Im falschen Moment kam einem Autofahrer an einer Engstelle in Mindelaltheim ein Auto entgegen. Dann krachte es. Der Sachschaden ist erheblich.

Am Mittwochmorgen ereignete sich in Mindelaltheim ein Verkehrsunfall ohne Personenschaden. Ein 77-jähriger Autofahrer wollte gegen 8.45 Uhr mit seinem Wagen vom Hirtengäßle nach rechts in die Direktor-Rimmele-Straße abbiegen.

Dabei musste er laut Polizei an der Engstelle etwas nach links ausscheren. Bei diesem Manöver berührte er mit seinem Fahrzeug den vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Wagen einer 20-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. (AZ)