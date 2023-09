Feuerwehrkommandant kritisiert respektloses Verhalten am Unfallort

Plus Während ein junger Motorradfahrer um sein Leben ringt, rasten Autofahrer gegenüber Einsatzkräften aus, weil sie nahe der gesperrten Unfallstelle einen Umweg in Kauf nehmen müssen.

Christoph Gröner-Weikerts Ärger ist noch nicht verflogen. Der Kommandant der Feuerwehr Mindelaltheim spricht über den Verkehrsunfall am vergangenen Donnerstag zwischen Mindelaltheim und Schnuttenbach. Ein 18 Jahre junger Motorradfahrer ist dabei gestorben. Das ist schlimm. Die Einsatzkräfte können das nur schwer ertragen.

Und dann kommen Autofahrer, die gar kein Verständnis haben, warum die Straße gesperrt ist und sie einen Umweg in Kauf nehmen sollen. Der Feuerwehrkommandant nennt das "respektlos". Hier breche sich "purer Egoismus" Bahn. Wer nicht willens oder imstande ist, sich in die Rolle der Feuerwehr und anderer Kräfte zu versetzen, dem hat Gröner-Weikert Folgendes aufgeschrieben: