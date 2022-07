Künstlerisches Familienunternehmen aus Burgau

Konni und Eleni Bigelmayr, Vater und Tochter aus Burgau, zeigten ihre Gemälde in Mindelaltheim. Was die beiden künstlerisch voneinander unterscheidet.

Beim Mindelaltheimer Kulturverein war für die Freunde der bildenden Kunst wieder etwas geboten. Bei der jüngsten Veranstaltung stellte zum ersten Mal ein Vater-Tochter-Gespann aus, nämlich Konni und Eleni Bigelmayr aus Burgau.

Konni Bigelmayr präsentierte seine Werke bereits auf Ausstellungen in Europa und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er wurde 1955 in Freihalden geboren. Der Lehrer riet ihm, an eine Kunsthochschule zu gehen. Aber sein Vater meinte: „Damit kann man kein Geld verdienen!“ Also machte Konni Bigelmayr zunächst den Meister im Maler- und Lackiererhandwerk und widmete sich dann seit 1981 zusätzlich der Kunst. Nach Verkaufsausstellungen im eigenen Atelier hatte er 1993 eine erste Ausstellung beim Verein Off Art in Günzburg. Den Malermeisterbetrieb führt Bigelmayr heute mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern.

Seine Bilder sind gegenständlich und abstrahierend, wie er sagt. So sieht man auf einem von ihnen die weißen Hemdsärmel, die Hände und den Taktstock eines Dirigenten. Aber dort, wo der Kopf sein sollte, sind verschiedene ineinander verschwimmende Farbfelder.

Eleni Bigelmayr aus Burgau malt floraler als ihr Vater

Eleni beschreibt ihren Stil im Vergleich zu dem ihres Vaters als floraler und weiblicher. Zum Beispiel beim Bild „Hearts Delight“: In der Mitte sind zwei rosarote Herzen wie in einem Graffiti, darum herum verschiedene Farbfelder in violett, orange, grau und schwarz. Die Künstlerin malte extra für den Mindelaltheimer Kulturabend zehn neue Bilder, ihr Vater drei. Eleni Bigelmayr belegte den Kunstzweig der Realschule Burgau. Sie ist 40 Jahre alt und stieg vor 20 Jahren in den Familienbetrieb ein. Im selben Haus leitet sie auch eine Malschule. Diese ist aus ihrer Tätigkeit als Volkshochschuldozentin erwachsen.

Eleni Bigelmayr legt Wert darauf, dass Kunst nicht teuer sein muss – besonders für junge Leute – und dass ein Kunstwerk eine Wohnung erst richtig lebenswert machen kann.