Minderjährige bei Ladendiebstahl in Ichenhausen ertappt

Der Ladendetektiv eines Verbrauchermarkts in Ichenhausen hat am Mittwoch zwei Jugendliche beim Ladendiebstahl erwischt. Nach Angaben der Polizei beobachtete der Detektiv des Marktes im Weiler Weg gegen 15.30 Uhr, wie zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren in der Werkzeugabteilung Gegenstände in ihre Taschen steckten. Nachdem die beiden den Kassenbereich passiert hatten, ohne die eingesteckten Waren zu bezahlen, sprach sie der Ladendetektiv an, heißt es in der Pressemitteilung. Wie sich herausstellte, hatten die Jugendlichen Schleifstifte und ein Messer eingesteckt. Eine hinzugerufene Polizeistreife fand bei der Durchsuchung des 14-Jährigen ein Taschenmesser auf. Bei dem 13-Jährigen fanden die Beamten gleich mehrere mitgeführte Taschenmesser. Die Polizei übergab die entwendeten Gegenstände an den Ladendetektiv und stellte die mitgeführten Taschenmesser sicher. Zudem informierten die Beamten die Eltern der beiden Jugendlichen. Die Polizeiinspektion Günzburg ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts des Diebstahls mit Waffen gegen den 14-Jährigen. Da der 13-Jährige noch strafunmündig ist, folgt hier eine Mitteilung an das Jugendamt und die Staatsanwaltschaft. (AZ)

