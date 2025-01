Missbrauch im Altenheim: Wie sehr wurden die Aussagen der Frauen beeinflusst?

Wie qualitativ sind die Aussagen der mutmaßlichen Opfer im Missbrauchsprozess im Altenheim im Landkreis Günzburg, wenn sie teils leicht bis mittelgradig dement sind oder ihre kognitiven Fähigkeiten beeinflusst sind? Wie könnte zugleich der Tratsch in der Belegschaft die Erzählungen und Erlebnisse beeinflusst haben? Um diese Fragen zu klären, referierten mehrere Stunden lang zwei Sachverständige am vierten Prozesstag am Amtsgericht. Dabei ging es vor allem um den psychischen Zustand der beiden Frauen, die von einem Pfleger, der inzwischen nicht mehr in diesem Heim arbeitet, missbraucht und vergewaltigt worden sein sollen.

Im Rahmen der Gutachten stand die Aussagetüchtigkeit der beiden Pflegeheimbewohnerinnen im Fokus. Die heute über 80-Jährige soll oral vom Pfleger vergewaltigt worden sein. Ihre Beschreibungen könnten aufgrund ihrer Demenz sowie möglichen Erzählungen anderer gesteuert worden sein. Um zu prüfen, wie Aussagen entstanden sind, gibt es methodische Vorgehensweisen.

Missbrauchsprozess: Sachverständige analysieren die Aussagetüchtigkeit der Seniorinnen

Dafür ging die Rechtspsychologin aus München von der Gesellschaft für wissenschaftliche Gerichts- und Rechtspsychologie so vor: Sie nahm an, dass die Berichte unwahr sind und stellte zwei Hypothesen auf. Zum einen, dass die Aussage der Seniorin bewusst falsch sei. Dabei wird die Aussageleistung geprüft: Hat das mutmaßliche Opfer die Kompetenz, absichtlich solche Vorwürfe zu erfinden und reicht dessen Täuschungskompetenz aus? Welche Motivlage gebe es dafür, die Vorwürfe zu erfinden? In der zweiten Hypothese ging sie davon aus, dass eine Falschaussage unbewusst getätigt worden sei, etwa durch suggestive Einflüsse. Hierbei ist die Qualität weniger relevant, sondern die Frage nach der Entstehung der Aussage bezogen auf die Empfänglichkeit für konkrete Einflüsse. Verblasste Erinnerungen sind laut Erklärung der Psychologin beispielsweise anfälliger für Fehler, etwa das Nennen von falschen Daten oder Namen. Erinnerungslücken können auch zu spontanen Suggestionen führen, um die Lücken etwa vor der Polizei, der Heimleitung oder dem Richter zu vertuschen.

Durch eine Exploration vor Ort im Altenheim, allerdings erst im Mai 2024, sowie den Aussagen der anderen Zeuginnen und Zeugen, versuchte die Gutachterin, sich den Hypothesen anzunähern. Ihr Fazit: Der Kernsachverhalt, also der orale Missbrauch, sei von der Seniorin erstmals selbst angegeben worden, sowohl gegenüber der Nachtschwester als auch einer anderen Pflegerin. Auch wenn durch die vielen Gespräche eine Beeinflussung stattgefunden haben könnte, sei in den ersten Gesprächen, in denen sie sich öffnete, kein großes Suggestionsrisiko durch die beiden Pflegerinnen da gewesen. Für eine bewusste Falschaussage müssten Motive vorliegen, etwa dass sie dem Pfleger hätte schädigen wollen. Das könnte jedoch anhand einiger Faktoren ausgeschlossen werden, beispielsweise wollte sie sich eigentlich nicht an die Heimleitung oder die Polizei wenden.

Untersuchung der Einflüsse auf Zeugenaussagen im Altenheim Günzburg

Die Frau habe keinen Geltungsdrang gehabt. Dass der heute über 80-Jährigen „gelingen würde, eine etwas komplexere Geschichte zu erfinden und über Jahre relativ konstant aufrechtzuerhalten, ist ihr nicht zuzutrauen“, so die Psychologin. Für diese Prüfungen sind unter anderem die „Realkennzeichen“ wichtig. „Erlebnisbasierte Aussagen haben eine höhere Qualität als erfundene Aussagen“, erklärte die Fachpsychologin. Das sei das Herzstück der Prüfung. Autobiografische Erinnerungen sind individuell gezeichnet, haben vielfältige Momente, die Beschreibungen von Raum, Zeit oder ausgefallenen Details, während erfundene Aussagen mit einem Schemawissen entstehen, also wie man sich klassischerweise einen solchen Vorfall vorstellt. Auch wenn die Erzählungen in Teilen unstrukturiert seien, sei genau das ein aussagekräftiges Realkennzeichen. Ob die Suggestionshypothese allerdings in Teilen zutrifft, darüber könne die Gutachterin keine endgültigen Schlüsse ziehen. Das wäre abhängig davon, welche Aussagegenese (also wer wann im Altenheim was zu wem gesagt hat) man als Grundlage annehmen würde.

Im Fall des zweiten mutmaßlichen Opfers, das laut Anklage mehrmals vom Pfleger an der Bettkante angefasst worden sein soll, kommen die beiden Sachverständigen zum Schluss, dass bei ihr eine größere Anfälligkeit für äußere Einflüsse vorliegen könnte. Die angeblichen Taten lagen hier bereits einige Zeit zurück und die Angaben der mutmaßlichen Geschädigten weisen inhaltliche Verzerrungen je nach Fragesteller auf, erklärt die Rechtspsychologin. Es sei denkbar, dass die Seniorin ihre Angaben durch das Bekanntwerden der Vergewaltigungsvorwürfe und angepasst an die jeweiligen Nachfragen ausgeschmückt habe. Vielleicht, erklärt die Sachverständige, habe sie den Erwartungen der befragenden Personen entsprechen wollen. Auch ihre psychische Erkrankung spiele eine Rolle bei der Qualität der Aussagen, die laut der Sachverständigen nicht ausreicht, um ihre These abschließend zurückzuweisen und etwa eine Fehlüberzeugung, entstanden aus der Situationsdynamik, auszuschließen.

Mit insgesamt vier ausführlichen Gutachten wurde die Beweisaufnahme geschlossen. In der kommenden Woche soll ein Urteil fallen.