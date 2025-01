Mit 1,1 Promille: Autofahrer touchiert geparkten Wagen

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Dienstag beim Einparken in Günzburg ein anderes Auto touchiert. Nach Angaben der Polizei wollte der 46-Jährige gegen 14:30 Uhr seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Maria-Theresia-Straße einparken. Dabei streifte er die Front eines gegenüber abgestellten Fahrzeugs. Der Fahrzeughalter war vor Ort und verständigte die Polizei. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim 46-Jährigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab über 1,1 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die Staatsanwaltschaft ordnete den vorläufigen Entzug seiner Fahrerlaubnis an. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholkonsums. (AZ)

