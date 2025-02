Mitarbeiterin zwischen Transporter und Laderampe eingeklemmt

In der Montagnacht ist es gegen 0.45 Uhr auf einem Betriebsgelände in der Max-Eyth-Straße zu einem Betriebsunfall gekommen, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Laut Polizeibericht fughr ein 32-Jähriger im Bereich einer Laderampe rückwärts mit seinem Transporter. Dabei geriet eine Mitarbeiterin, die an der Rampe gestanden haben soll, mit ihrem Bein zwischen die Ladebordwand des Fahrzeugs und die Rampe. Sie erlitt hierdurch eine Verletzung am Schienbein, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (AZ)

