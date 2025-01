So können Kinder im Schulmuseum zu Klimaschützern werden

Vom verheerenden Hochwasser im Landkreis Günzburg bis zum aktuellen Flächenbrand in Kalifornien: Der Wandel des Klimas macht sich immer mehr im Alltag der Menschen bemerkbar. Aus diesem Grund stellt das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen den Klimaschutz in den Mittelpunkt seiner neuen Mitmach-Ausstellung für Kinder und Familien. Ab Samstag, 25. Januar, ist die Exposition „Klimaschützer“ geöffnet.

Die Ausstellung entwickelte laut Museumsleiterin Johanna Haug das Kindermuseum Nürnberg gemeinsam mit Lehrkräften und Kindern einer vierten Klasse. Sie zeige, wie das „Klimalernen“ zu einem besonderen Erlebnis werden kann. Im Zentrum stehe die Frage: Was kann man als Einzelperson für das Klima tun? Das können die Kinder anhand verschiedener Mitmach-Stationen herausfinden.

Zum Beispiel können sie „Solarventilatoren bauen, klimafreundlich in einem Schlau-Kaufhaus einkaufen oder Glühbirnen mit Handkurbeln zum Leuchten bringen“, heißt es in der Mitteilung. Des Weiteren gebe es verschiedene Experimente – mit Wasser, Wolken und Molekülen. Sowohl Kinder als auch Erwachsene könnten so mehr über die Ursachen und Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels erfahren. Damit will das Schulmuseum eine wichtige Botschaft senden: „Mit nur ein bisschen Alltagsveränderung kann jede und jeder zum Klimaschutz beitragen.“

Die Ausstellung ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet und kann von den jungen „Klimaschützern“ in den Wochen vom 25. Januar bis einschließlich 22. Juni 2025 besucht werden, jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Zudem werden auch Schulklassen aus der Region zu Gast sein, für die es ein besonderes Angebot gibt: Einen Besuch der Ausstellung samt eines Miniworkshops im Atelier, angepasst an die jeweilige Altersgruppe. Möglich ist das von Montag bis Freitag, nach Vereinbarung. Das Angebot richte sich an Klassen aller Schularten der Jahrgangsstufen eins bis sechs und Vorschulkinder. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08223/6189 oder unter www.schulmuseum-ichenhausen.de. (AZ)