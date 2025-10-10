Schüler wird im Unterricht krankenhausreif geschlagen: „Er glaubt nicht mehr an Gerechtigkeit“

Das, was Maria D. gleich erzählen will, hört sich nach einer Brennpunktschule an, nach Vorfällen, die man vielleicht auf einer Gesamtschule in Berlin-Neukölln erwartet, „aber doch nicht auf einem bayerischen Gymnasium“, sagt sie. An einem Mittwoch vor dem Sportunterricht im vergangenen Schuljahr, ruft ihr 13-jähriger Sohn Finn (die Namen beider wurden von der Redaktion geändert) an: „Mama, bitte hol mich ab“, soll er gesagt haben. Am Telefon hakt sie nach, was denn los sei. Finn fleht: „Komm bitte einfach.“ Angekommen, sieht sie ihren Sohn vor der Schule, „käseweiß im Gesicht“, er steigt in das Auto und bricht zusammen. Er wurde von einem Mitschüler im Kunstunterricht mit der Faust ins Gesicht geschlagen, erzählt er völlig aufgelöst. Sie fahren ins Krankenhaus, in der Notaufnahme heißt es, es sehe nach einer „ganz schön heftigen Kieferprellung und einer Gehirnerschütterung“ aus. Später hat er starke Kopfschmerzen, ihm sei außerdem kotzübel. Sie fahren ins Josefinum nach Augsburg. Dort behalten ihn die Ärzte zwei Tage auf Station, er wird krankgeschrieben. Seit dem Vorfall ist Finn in psychotherapeutischer Behandlung. Dass er von seinem Mitschüler geschlagen wurde, ist die Spitze einer Mobbing-Serie auf dem Dossenberger-Gymnasium.

„Das alles ging schon viel früher los“, erzählt Maria D. Sie hat sich an unsere Zeitung gewandt, wohl wissend, dass es Konsequenzen haben könnte, wenn sie Missstände an der Schule ihres Sohnes öffentlich anspricht. Es geht ihr um Gerechtigkeit. Im Frühjahr und Sommer dieses Jahres wird ein Video in Chatgruppen geteilt, es wird gesehen auf Schulhöfen in Günzburg, im Waldbad oder auch auf dem Guntiafest. Das Video liegt unserer Redaktion nicht vor, auch Finns Mutter und die Schule haben es nicht. Maria D. wird von einem Bekannten auf dem Guntiafest angesprochen, ob Finn denn ein Problem habe, es würde ja dieses Video in Günzburg kursieren, auf dem er von mehreren Jungs in einer Umkleidekabine umzingelt und geschlagen wird, zwei stehen Schmiere an der Tür. „Ich dachte mir, das kann doch nicht sein und habe ihn konfrontiert, ob das stimmt.“ Noch am Abend gesteht der 13-Jährige unter Tränen, dass er seit Wochen von Mitschülern gemobbt werde. Für die Mutter bricht eine Welt zusammen.

Nach dem Sportunterricht wird der 13-Jährige in der Umkleide in Günzburg geschlagen

Finn erzählt ihr alles. „Ich wollte natürlich auch wissen, was er getan hat, was die Vorgeschichte war.“ Vor der Gewalttat in der Umkleide soll ihr Sohn bereits einige Wochen zuvor einen Mitschüler beleidigt haben. Auslöser des Wortgefechts sei ein Streit über dreckige Schuhe gewesen, die Finn auf dem Weg vom Sportplatz in die Halle nicht umgezogen hätte. Der Junge aus der Parallelklasse hätte ihn gefragt, ob er sich als etwas Besseres fühlte. Daraufhin hätte Finn gefragt, was ihn das angehe. Der Mitschüler wieder: „Hurensohn“. Finn soll geantwortet haben: „Ich fick‘ deine Oma.“ Ein folgenschwerer Fehler.

Seit der Beleidigung der Oma des Mitschülers sei der 13-Jährige immer wieder von unterschiedlichen Jungs aus der Clique eingeschüchtert worden. Auch außerhalb der Schule, etwa beim Eisessen in der Stadt. Sogar fremde Jungs hätten ihn bedroht und gesagt, er müsse sich entschuldigen. Die Situation gipfelt in der Gewalttat und dem Video in der Umkleide. Maria D. möchte die Beleidigungen ihres Sohnes nicht außer Acht lassen: „Ich finde diese Aussagen unter den Jungs geschmacklos. Und dass mein Sohn so was sagt, geht nicht. Ich bin keine Über-Helikoptermutter. Wenn meine Kinder Scheiße bauen, habe ich kein Mitleid. Wenn sie Strafarbeiten bekommen, wird das Gründe haben. Doch ich bin eine Gerechtigkeitsfanatikerin. Und wenn es Ungerechtigkeiten gibt, stehe ich bis zum bitteren Ende für mein Kind ein“, sagt Maria D. vehement. Bedrohungen wie „ich stech’ dich ab“, Selbstjustiz und Schläge, das gehe einfach zu weit. Bis heute habe sie jeden Tag Angst, ihr Kind in die Schule zu schicken. Die Günzburgerin wendet sich nach dem ersten Fall sofort an die Schule.

Sie schreibt einen Brief an den Schulleiter Peter Lang und schildert die Sicht ihres Sohnes und die Gewalttaten. Die Antwort kommt schnell, wenige Tage später wird sie zum Gespräch geladen. Es soll Ordnungsmaßnahmen gegen die mutmaßlichen Täter geben, man wolle mit den Kindern und Eltern reden. Zwischenzeitlich sagt Finn bei der Polizei aus, die Beamten sprechen mit den Jugendlichen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mitteilt, ist das Ermittlungsverfahren wegen des Videos eingestellt worden: Alle Beschuldigten seien jünger als 14 und daher strafunmündig. Beim zweiten Fall im Unterricht handelte es sich um die Tatvorwürfe der vorsätzlichen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Auch hier ermittelten die Beamten nach der Anzeigenerstattung durch Maria D. Alle Beteiligten wurden vernommen. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat das Strafverfahren gegen den 15-jährigen Schüler, der Finn geschlagen hat, eingestellt. Auf Nachfrage unserer Redaktion heißt es, die Beweislage habe nicht ausgereicht, der Tatnachweis sei nicht eindeutig zu führen.

Dossenberger-Gymnasium äußert sich nicht zu direkten Konsequenzen für den Schüler

Maria D. ist enttäuscht vom Verhalten der Schule: „Bis heute weiß ich nicht, welche Maßnahmen ergriffen wurden, damit mein Kind wieder sicher hingehen kann.“ Man verweise auf den Datenschutz. In diesem Schuljahr sei der 13-Jährige auch noch mit dem Jugendlichen, der ihn vergangenes Schuljahr geschlagen habe, in eine Klasse gekommen, vorher waren sie in der Parallelklasse. Wie äußert sich die Schulleitung dazu? „Den Vorwurf der Untätigkeit weisen wir entschieden zurück“, sagt die Leitung in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

„Wenn uns Mobbingfälle bekannt werden, dann gibt es ein Muster, um nachzuvollziehen, was passiert ist“, erklärt Rektor Peter Lang. Es gebe Gespräche mit der Schulpsychologin, Elterngespräche und man mache sich ein Bild von der Situation. Danach werden Präventionsmaßnahmen ergriffen, auch mit externer Hilfe, etwa durch einen Kripo-Beamten, der Gewaltprävention in den Klassen macht. Nach dem Faustschlag im Klassenzimmer sei man „sofort aktiv“ geworden. Es gebe ein großes Paket an Ordnungsmaßnahmen gegen den beschuldigten Schüler. Wie die aussehen, wird auch gegenüber der Redaktion aus Datenschutzgründen nicht konkretisiert.

Man sei als Schulleitung die vergangenen Wochen und Monate intensiv beschäftigt gewesen, „den Schulfrieden wiederherzustellen“. Seit drei Wochen gebe es zwischen den Jugendlichen keinen Vorfall, man ignoriere sich. Finn selbst bestätigt das: Er hoffe, dass das so bleibt. Aber „so richtig sicher“ könne er sich wiederum nicht fühlen, richtet er auf unsere Nachfrage aus, da er ja nicht wisse, welche Konsequenzen es gab. „Wir sind tätig in allen Bereichen und in allen Richtungen“, sagt die Schulleitung. „Die Schüler geben Finn eine Chance.“ Aufgabe sei es, dass so etwas nicht mehr passiere.

„Mein Sohn wurde gedemütigt und war im Krankenhaus. Er wurde geschlagen und das ist in der Obhut der Schule passiert“, sagt Maria D. auf die Reaktion des Gymnasiums. Sie findet: Die Leitung betreibe eine Täter-Opfer-Umkehr. „Mein Sohn ist ein feiner Kerl. Er wurde gebrochen. Der Junge hat mit 13 Jahren keinen Glauben mehr an Gerechtigkeit und Justiz.“