Nach Bericht über Schläge an Schule: Eltern melden sich mit weiteren Mobbing-Fällen

Als Petra Flott am Wochenende den Artikel über den 13-Jährigen, der am Dossenberger-Gymnasium geschlagen wurde, gelesen hat, sind ihr die Tränen gekommen: „Mich hat das so sehr getriggert“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion wenige Tage später. Und das, obwohl die Geschichte ihres Sohnes bereits mehr als 20 Jahre her ist. Im Dezember 2003 stand im Polizeibericht in unserer Zeitung eine recht kleine Meldung mit der Überschrift „Erstklässler muss nach Attacke in Klinik“. Heute ärgert sich Flott, dass sie damals „nicht an die Presse sind“. In der Pause mitten im Winter sei ihr siebenjähriger Sohn von einer Gruppe Jungs verprügelt worden.

Wie die Polizei Günzburg 2003 berichtete, sollen zwei Klassenkameraden und zwei ältere Schüler den Bub zu Boden geschlagen haben. Er wurde mit Verdacht auf eine Hirnblutung ins Krankenhaus gebracht. Flott erzählt heute: „Er lag bewusstlos am Pausenhof. Durch die Tritte ins Gesicht war seine Brille zerbrochen und die Tritte in die Lunge haben ihn wegtreten lassen. Er war schwer traumatisiert.“ Mehrere Wochen lang wurde ihr Sohn danach krankgeschrieben, der Therapeut empfahl laut Flotts Aussage: „Lassen Sie ihn auf keinen Fall wieder in diese Schule.“ Der Erstklässler wechselte die Grundschule danach, kurze Zeit später dann der Schock: „Die Familie des Hauptmobbers ist damals umgezogen und auf einmal saß er wieder in seiner Klasse.“ Das Leben ihres Kindes habe sich seit diesem Drama „sehr schlecht entwickelt“, er bekam eine schwere Depression. „Er hat das bis heute nicht verarbeitet. Und ich ehrlich gesagt auch nicht.“

Schulen im Landkreis: Mütter berichten über Mobbing-Erfahrungen ihrer Kinder

Es sind einige dieser Geschichten, die vor allem Mütter nach der Berichterstattung über den Mobbing-Fall am Günzburger Gymnasium schildern. Im Einzelnen konnten sie nicht alle durch unsere Redaktion verifiziert werden. Doch sie zeigen: Mobbing und Gewalt hat es vor Jahrzehnten schon gegeben und gibt es auch heute noch, teils hat es sich in den digitalen Raum verschoben.

„Es ist wirklich traurig zu sehen, wie sich die Jugend immer mehr von der realen Welt entfernt und stattdessen nur noch an Handys und anderen digitalen Geräten hängt. Diese Entwicklung hat ernsthafte Konsequenzen, besonders wenn sie zu Gewalt unter Schülern führt. Es ist höchste Zeit, dass nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Eltern aufwachen und Verantwortung übernehmen. Sie sollten Grenzen setzen und den Dialog fördern, um ein gesundes Miteinander zu unterstützen“, schreibt ein Facebook-Nutzer aus Haldenwang unter dem Artikel. Eine Leserin aus dem Landkreis Günzburg schildert: „Mein Sohn hat auch die Schule wechseln müssen, weil er geschlagen und gewürgt wurde.“ Monatelang sei er gemobbt worden. „Es wird einfach zu wenig getan, und das ist einfach traurig für die Kinder, die normal und schüchtern sind.“

Die Reaktionen gehen in wenigen einzelnen Kommentaren und Zuschriften auch in eine andere Richtung oder werfen unserer Zeitung „Sensationsberichterstattung“ vor. Eine Mutter, die im Elternbeirat des Dossenbergers ist, findet: „Mir tun die Betroffenen leid. Die kommen durch die ganze Presse, die sich jetzt erst nach Monaten darauf stürzt wie Geier, gar nicht zur Ruhe. Das Umfeld der Kinder sollte sich fragen, ob das Einschalten der Presse für das betroffene Kind das Beste war. Oder so noch alles schlimmer macht.“ Die Schule tue bereits, was sie kann, und die entsprechenden Stellen seien informiert.

Eine andere Mutter findet: „Ich würde die Konsequenz ziehen und mein Kind auf eine andere Schule geben. Im Endeffekt wäre das ein Neustart für das Kind.“