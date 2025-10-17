Was sagt das bayerische Kultusministerium zum Mobbing-Vorfall in Günzburg?

Welche Möglichkeiten hat eine Schule, um einen Mobbing-Fall, wie kürzlich am Dossenberger-Gymnasium bekannt wurde, aufzuarbeiten? Und was kann man machen, dass es gar nicht erst so weit kommt? Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus (StMUK) erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, welche Präventionsprogramme an Schulen in Bayern angeboten werden und was zu tun ist, wenn trotzdem etwas wie vor einigen Monaten am Gymnasium in Günzburg passiert.

Die Sprecherin des Ministeriums betont die Null-Toleranz-Einstellung, wenn es zur Gewalt gegen Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräften kommt: „Wir halten es für essenziell, dass jeder Fall von Gewalt ernst genommen und durch offene Kommunikation deutlich gemacht wird, dass Gewalt in der Schule einen offenen Dialog und ein entschiedenes Einschreiten erfordert, um Lösungswege aufzuzeigen. Gerade die vielschichtigen und nicht immer eindeutigen Erscheinungsformen von Gewalt erfordern dabei eine sensible Herangehensweise, um die notwendige Vertrauensbasis für eine Lösung und Hilfe zu gewähren.“

In Ergänzung zum Unterricht stünden den bayerischen Schulen vielfältige landesweite und regionale Präventionsprogramme zur Verfügung. Sie wirken auf der individuellen Schülerebene (zum Beispiel Werteerziehung), der Klassenebene (zum Beispiel heißen diese Programme PIT (Prävention im Team) oder Lions Quest) sowie der Schulebene (etwa das Landesprogramm „Mit Mut gegen Mobbing“ und Streitschlichter).

Wer bei Mobbing in der Schule Ansprechpartner ist

„Bei Vorfällen in Verbindung mit Gewalt, Mobbing oder auch Ausgrenzung sind erste Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte die in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte und gegebenenfalls auch die Schulleitung“, teilt Sprecherin Diana Hessing mit. „Zusätzlich stehen die Verbindungslehrkräfte als besondere Vertrauenspersonen zur Verfügung.“

Als Spezialisten für die Prävention von und Intervention bei Mobbingfällen oder Ausgrenzung einzelner oder mehrerer Schülerinnen und Schüler stehen an den Staatlichen Schulberatungsstellen ausgebildete Koordinatoren und Multiplikatoren im Rahmen des seit 2011 flächendeckend umgesetzten Landesprogramms „Mit Mut gegen Mobbing“ zur Verfügung, erklärt die Sprecherin. Aufgabe der speziell ausgebildeten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gegen Mobbing ist es, Schulen in die Lage zu versetzen, eigenverantwortlich und kompetent mit dem Thema Mobbing umzugehen. Es gebe viele weitere Präventionsangebote, dabei entscheiden die Schulen „eigenverantwortlich und passgenau vor Ort“, welche Maßnahmen und Angebote für das jeweilige Schulprofil geeignet sind.

Unterstützung durch Schulpsychologen und Schulsozialpädagogen im Kreis Günzburg

An jeder staatlichen Schule stehen der Schulfamilie als Ansprechpartner der Staatlichen Schulberatung rund 1850 Beratungslehrkräfte sowie rund 1120 Schulpsychologinnen und Schulpsychologen (Stand Schuljahr 2024/25) zur Verfügung. Die Zahl gilt für ganz Bayern. Sie können laut dem Ministerium bei der individuellen Beratung und Unterstützung bei Fragestellungen zu Gewalt und Aggressivität im schulischen Bereich helfen, insbesondere stehen sie bei sich daraus ergebenden persönlichen Belastungen und akuten Krisen zur Verfügung.

Hat Gewalt- und Mobbingprävention versagt, können Schulen zu Ordnungsmaßnahmen greifen. Die sind im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in Artikel 86 geregelt. Diese werden „stets im Einzelfall nach pädagogischen Gesichtspunkten nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausgewählt“. „Es ist daher stets eine Einzelfallentscheidung“, berichtet die Sprecherin des bayerischen Kultusministeriums. Welche im Fall des Mobbing-Falls am Dossenberger-Gymnasium gegriffen hat, ist aus Daten- und Persönlichkeitsschutz der jeweiligen Schüler nicht bekannt.

Der Schutz vor Mobbing ist in allgemeiner Form im Bildungs- und Erziehungsauftrag in Artikel 1 des BayEUG und in den Aufgaben der Schulen in Artikel 2 BayEUG geregelt. So haben die Schulen die Aufgabe, „zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen und zur Anerkennung kultureller und religiöser Werte zu erziehen“. Schulen haben außerdem klare Vorgaben bei Verdacht strafbarer Handlungen durch oder gegen Schülerinnen oder Schüler. Etwa hat die Schule unverzüglich die Strafverfolgungsbehörden zu informieren, sobald ihr konkrete Tatsachen bekannt werden, die darauf hindeuten, dass eine der folgenden Straftaten an der Schule oder im unmittelbaren Zusammenhang mit der Schule durch oder gegen ihre Schülerinnen oder Schüler bevorsteht, versucht oder vollendet worden ist. Darunter zählen auch erhebliche vorsätzliche Körperverletzungen oder auch besonders schwere Fälle von Bedrohung oder Beleidigung (z.B. Sexualbeleidigung, Mobbing oder Cyber-Mobbing).

Kommt es zu einer körperlichen oder seelischen Verletzung eines Schülers und es gibt Anhaltspunkte dafür, „dass ein mögliches Fehlverhalten durch eine Lehrkraft oder eine Schulleitung mitursächlich gewesen sein könnte“, schließt dies eine dienstaufsichtliche Prüfung ein; gegebenenfalls werden notwendige dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen. Zu etwaigen dienstaufsichtlichen Maßnahmen im Einzelfall oder zu Unterrichtung über von einer Schule eingeleitete Ordnungsmaßnahmen könne das Ministerium aus Persönlichkeitsschutz und Datenschutz auch im aktuellen Günzburger Fall nichts sagen.