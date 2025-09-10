Icon Menü
Mobile Pferdepraxis: Tierärztin Kira Stahnke versorgt mit Leidenschaft Pferde im Raum Günzburg

Landkreis Günzburg

Wie eine Praxis auf vier Rädern kranken Pferden hilft

Die Günzburger Tierärztin Kira Stahnke betreut mit ihrer mobilen Praxis Pferde über die Landkreisgrenze hinaus. Wir haben sie an einem Arbeitstag begleitet.
Von Celine Theiss
    Mit der mobilen Pferdepraxis kann bei Pferden sogar eine Magenspiegelung durchgeführt werden – wie in diesem Fall bei Warmblut Riverdance.
    Mit der mobilen Pferdepraxis kann bei Pferden sogar eine Magenspiegelung durchgeführt werden – wie in diesem Fall bei Warmblut Riverdance. Foto: Celine Theiss

    Die Patientinnen und Patienten von Dr. Kira Stahnke wiegen mehrere Hundert Kilogramm und sind nicht ganz so einfach zu transportieren – deshalb kommt oft sie zu Besuch, wenn ihnen etwas fehlt. Denn die Günzburger Fachtierärztin für Pferde hat sich mit einer mobilen Pferdepraxis vor sechs Jahren selbstständig gemacht und ist seither viel auf der Straße, um den Tieren zu helfen. Und das macht sie aus Leidenschaft. Wir haben sie einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleitet.

